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Новости > Ученые из Великобритании смоделировали процесс появления Луны

Ученые из Великобритании смоделировали процесс появления Луны

Агата Кловская
06.12.20 11:24
1138
Ученые из Великобритании смоделировали процесс появления Луны

Главное: Ученым из Великобритании удалось смоделировать гипотетическое столкновение Земли с планетой Тейя, в результате которого, по одной из теорий, появился наш естественный спутник Луна.

Детали: Ученые Даремского университета в Великобритании выяснили, каким образом столкновение Земли с малой планетой 4,5 млрд лет назад привело к появлению Луны. Как сообщает Lenta.ru, процесс формирования спутника Земли был смоделирован с помощью высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютере DiRAC.

Исследователи проследили за судьбой вещества, выброшенного в космос, в течение четырех дней после столкновения Земли и гипотетической планеты Тейи. При этом учитывались различные сценарии в зависимости от скорости вращения малой планеты вокруг своей оси.

Оказалось, что если Тейя не вращалась, то столкновение приводит к выбросу вещества, составляющего 80% массы Луны. Это вещество под действием собственной гравитации формирует небесное тело. При небольшой скорости вращения также образуется луноподобный объект.

Образовавшаяся глыба, которая начинает летать по орбите вокруг Земли, после столкновения растет, «питаясь» материалом из диска обломков, окружающего планету. Она имеет железное ядро и внешнюю оболочку, образованную веществом Земли и Тейи.

Исследователи планируют изучить другие сценарии столкновения, чтобы посмотреть, к каким результатам они приведут.

Справка: Теория гигантского столкновения — одна из распространенных гипотез формирования Луны. Согласно этой модели, Луна возникла в результате столкновения молодой Земли и объекта, по размерам сходного с Марсом. Этот гипотетический объект иногда называют Тейя в честь одной из сестер-титанид, матери Гелиоса, Эос и Селены (луны). Эта гипотеза, сформулированная в середине 1970-х годов, является в настоящее время общепринятой.

В тему: В сентябре 2016 года американские геохимики опровергли самую распространенную теорию формирования Луны и допустили сильное испарение планеты в прошлом.

По подсчетам ученых из Университета Мюнстера в Германии, молодая Земля столкнулась с протопланетой спустя примерно 140 миллионов лет после рождения Солнечной системы, или 4,567 млрд лет назад.

Тэги: ученые, Великобритания, Земля, космос, наука, Луна, астрономия, британские ученые

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