Жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека

Главное: ДТП произошло в Запорожской области. Его жертвами стали два человека.

Детали: В пятницу, 4 декабря, в Запорожской области возле села Красное произошло ДТП. Его жертвами стали два человека.

В ГСЧС отмечают, что авария случилась утром на 79-м километре трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, где столкнулись зерновоз Volvo FN и автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель легковой машины от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку.

Увы, в машине скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла.

Сам водитель грузового авто не пострадал.

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