Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека

Жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека

Александр Панько
04.12.20 15:31
50
Жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека

Главное: ДТП произошло в Запорожской области. Его жертвами стали два человека.

Детали: В пятницу, 4 декабря, в Запорожской области возле села Красное произошло ДТП. Его жертвами стали два человека.

В ГСЧС отмечают, что авария случилась утром на 79-м километре трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, где столкнулись зерновоз Volvo FN и автомобиль Mercedes-Benz.

Водитель легковой машины от полученных травм погиб на месте, спасатели с помощью спецоборудования освободили тело погибшего мужчины и пострадавшую пассажирку.

Увы, в машине скорой медицинской помощи, во время следования в лечебное учреждение, женщина умерла.

Сам водитель грузового авто не пострадал.

В тему: ранее мы писали, что в жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок.

Тэги: ДТП, общество, транспорт, Запорожская область, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.12.20 09:27

«Кукурузники» в бою. Ч.1. Хорватия и Абхазия

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
03.12.20 09:41

Как правительство заражает людей ковидом

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!
04.12.20 15:05

Степанов на посту министра – это внешнее управление, от которого умирают украинцы!

Автор: Владимир Кацман, 112.ua

Выбор редакции
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
В украинских учебниках рак и простуду советуют лечить... содой
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине

Стало известно, когда вакцина от коронавируса появится в Украине
04.12.20 12:32
632
Последние новости
04.12.20 15:31

Жертвами страшного ДТП в Запорожской области стали два человека
04.12.20 15:15

Украинцам рассказали, смогут ли они летать на отдых во время локдауна
04.12.20 14:45

Митрополит Августин: Все общины захваченных в Белоцерковской епархии храмов остались верными УПЦ
04.12.20 14:26

Митрополит Антоний рассказал, о чем напоминает праздник Введения во храм Богородицы
04.12.20 14:20

На Сумщине у ребенка зафиксировано опасное заболевание, которое передается от животных
04.12.20 14:03

Предстоятель УПЦ объяснил духовный смысл Введения во храм Богородицы
04.12.20 14:01

В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
Фото и Видео
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
В Африке эпично взорвался нефтеперерабатывающий завод
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Появилось жуткое видео, как в Боярке молодая женщина буквально бросилась под поезд
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Степанов рассказал, когда в Украине введут жесткий карантин
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Детский садик в Обуховке Днепропетровской области по-прежнему лучший в Украине
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Комаровский назвал самые глупые «народные методы» борьбы с коронавирусом
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Появилось видео, как в США самолет сел на оживленную трассу
Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады
Слуга народа рассматривал пикантные фото на заседании Рады
Украинцам рассказали, что делать, если досталось наследство с долгами
Украинцам рассказали, что делать, если досталось наследство с долгами
Харьковский школьник устроил антисептическое фаер-шоу прямо посреди урока
Харьковский школьник устроил антисептическое фаер-шоу прямо посреди урока
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
Появилось видео пикантного конфликта с участием Порошенко
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.