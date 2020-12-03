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Новости > В УПЦ рассказали, как человек может стать помощником Богу

В УПЦ рассказали, как человек может стать помощником Богу

Александра Кудрявцева
03.12.20 12:20
159
В УПЦ рассказали, как человек может стать помощником Богу

Главное: Человек может, да и должен сам быть помощником Бога в деле своего собственного спасения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Господь небезучастен к нам, Он не является сторонним наблюдателем того, как мы барахтаемся в море собственной греховной грязи, пытаясь выплыть на берег спасения. Он Сам делает все возможное, чтобы мы смогли этого берега достичь. Весь ангельский мир смотрит на нас с замиранием и желает, чтобы каждый человек стал соучастником их вечной жизни и славы», — отметил митрополит Лука.

Он напомнил, что Господь помогает преодолеть все преграды на пути к спасению человеческой души.

«Дьявольский мир, ставя препятствия на пути, делает нас только сильнее, когда мы силой Божьей благодати побеждаем все его козни... Мир сейчас лежит во зле, и все силы ада ныне поднялись, чтобы дать последний и решительный бой Церкви Христовой. Но мы с вами знаем, что придет время и Бог будет „всяческая во всем“, а вечная Пасха Христовой победы над злом приведет нас в тот Мир, который Бог уготовал всем любящим Его», — заключил владыка.

В тему: В УПЦ презентовали книгу на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих и священниках.

 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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