Украинские ученые научились проводить до миллиона тестов на коронавирус в день

Главное: В Украине разработан новый ИФА-тест на обнаружение антигена коронавируса. С его помощью тестировать на коронавирус можно до миллиона человек в день.

Детали: Украинские ученые разработали новый ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса. Современное состояние инфраструктуры лабораторий в стране позволяет с его помощью тестировать на Covid-19 до 1 миллиона человек в день. Об этом сообщается на сайте разработчиков «Диапроф-Мед».

Отмечается, что этот тест помогает обнаружить вирусный антиген в материале дыхательных путей, а лабораторный метод проведения теста позволяет значительно усиливать его чувствительность. Но, в отличие от ПЦР-анализа, отечественный тест на антиген не требует сложного оборудования.

Разработчики подчеркнули, что данный анализ доступен практически на любом уровне учреждений здравоохранения.

«При использовании тест-системы DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R массовое выявление контагиозных носителей вируса минимум в 2 раза дешевле. Современное состояние инфраструктуры лабораторий в Украине позволяет производить до 1 миллиона тестов в день», — пояснили ученые.

Таким образом, новая украинская тест-система является эффективным способом выявления ковида у лиц с симптомами и высокочувствительным скрининговым тестом для выявления инфицированных в группах риска, бессимптомных инфицированных и контактных лиц.

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