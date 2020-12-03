Луческу объяснил, почему «Динамо» проиграло «Ювентусу»

Главное: Мирча Луческу прокомментировал матч с «Ювентусом». Румын рассказал об ошибках «Динамо».

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение команды от «Ювентуса» в Лиге чемпионов со счетом 0-3. Он рассказал об ошибках.

Среди прочего специалист сказал: «На поле чувствовалась разница в опыте, разница в мастерстве. У нас в составе очень много молодых игроков, которые еще учатся и, естественно, ошибаются. Я принимаю эти ошибки. Но опыт и мастерство у игроков «Ювентуса» на сегодняшний день ощутимо выше».

Он добавил: «Наше участие в нынешней Лиге чемпионов является уроком для нашей молодежи. Мы учимся, получаем опыт. Как я уже говорил, во всех играх, которые мы играли до сих пор в этой Лиге чемпионов, мы не доводили дело до конца».

Также Мирча Луческу поведал: «Мы выполняли только 50 процентов из того, что должны, а после этого во втором тайме обычно мы допускали ошибки. Я не допускаю, что игроки расслаблялись, но сказывался недостаток опыта, отсутствие концентрации в нужный момент приводил к этим ошибкам. За которые наш соперник нас наказывал. Соперник более опытный, более мастеровитый».

Тренер отметил: «Мы хорошо играли, контролировали ход встречи в начале второго тайма, контролировали мяч. Мы все время ждали, что у нас появится голевой момент, и мы сравняем счет. Но ошибки, допущенные в обороне и то, как мы легко отдали сопернику мяч при втором взятии наших ворот, подрезали нам крылья. Во всех играх мы допускали такие ошибки, которые перечеркивали нашу хорошую игру».

Наставник команды резюмировал: «Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать нас сильнее. Мы должны учиться, делать выводы. Естественно, игра заключительного тура с «Ференцварошем» является решающей. Мы должны к ней очень хорошо подготовиться и выйти в евровесну».

В тему: ранее мы писали, что «Динамо» на выезде не смогло устоять перед натиском «Ювентуса».