Врач-иммунолог рассказала, когда в Украине проведут вакцинацию населения от коронавируса

Главное: До конца нынешнего года вакцинацию населения от коронавируса Украины провести не успеют. Этот процесс может затянуться.

Детали: В Украине не успеют провести вакцинацию населения от коронавируса до конца 2021 года. Об этом заявила врач-иммунолог Алла Волоха, сообщает «Голос».

«Сколько потребуется времени, чтобы вакцинировать максимальное количество граждан, чтобы преодолеть пандемию коронавируса в стране, сказать сложно. Пока неизвестно, сколько в Украину поступит доз вакцин и когда это точно произойдет. Вакцина будет поступать в страну частями. В первую очередь, от коронавируса привьют группы риска, медработников, учителей. Потом остальное население. Все будет зависеть от того, когда и в каком количестве вакцины поступят в Украину. Для того, чтобы выработался популяционный иммунитет, нужно привить 60-70% населения. Однако COVID- 19 новая инфекция, поэтому давать прогнозы сложно», — сказала Волоха.

По ее словам, в Украине не успеют провести вакцинацию населения от коронавируса до конца 2021 года. Этот процесс может растянуться, прогнозировать что-либо очень сложно.

При этом медик подчеркнула, что разработанная вакцина от COVID- 19 будет эффективной и безопасной для взрослых.

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Вакцина от коронавируса компании Moderna на испытаниях показала невероятные результаты. При первичном анализе ее эффективность составила 94,1%, а при тяжелых случаях заболевания — 100%.

Ранее вакцина Pfizer также показала невероятную эффективность в борьбе с коронавирусом.