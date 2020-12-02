Погода в Украине к концу недели улучшится

Главное: В ближайшие выходные в Украине будет без осадков. Ожидается небольшое потепление.

Детали: Синоптики поведали о погоде в Украине на ближайшие выходные, 5-6 декабря. Появился прогноз Гидрометцентра.

По стране ожидается сухая погода. Дожди возможны лишь на Закарпатье.

Днем будет от 0 до 9 тепла. Ночью ожидается от минус 5 до плюс 8.

В Киеве будет сухо и малооблачно: днем плюс 2-4, а ночью 3-5 мороза.

Карта погоды:

В тему: ранее стало известно о погодных аномалиях погоды в Киеве минувшим ноябрем.