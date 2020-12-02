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Новости > В Минздраве рассказали, как поддерживать форму при сидячем образе жизни

В Минздраве рассказали, как поддерживать форму при сидячем образе жизни

Агата Кловская
02.12.20 10:10
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В Минздраве рассказали, как поддерживать форму при сидячем образе жизни

Главное: В центре общественного здоровья Минздрава Украины советуют украинцам двигаться каждый час. Особенно это важно на карантине.

Детали: Центр общественного здоровья Минздрава Украины дал практические советы, как поддерживать физическую форму при сидячем образе жизни. Советы опубликованы на странице Центра в соцсети Facebook.

«Поднимись прямо сейчас и походы своим домом или офисом. А еще поставь себе на телефоне или на смарт-часы напоминание каждый час вставать хотя бы на пару минут. Очень часто под физической активностью мы представляем обязательно поход в спортзал или профессиональные занятия спортом дома. И отказываемся, даже не начав. Вместо этого просто подняться и пройтись за чаем или немного понагибаться и поприседать — уже легкая физическая активность. А теперь давай посчитаем: если ты активен примерно 16 часов в сутки и двигаешься 2 мин каждый час, получаем 32 мин легких физических нагрузок в день. Если можешь больше — делай! 5-минутные перерывы в движении каждый час помогают потратить 1000 дополнительных калорий в неделю», — говорится в сообщении.

Регулярные физические нагрузки могут снизить высокое артериальное давление, помогают контролировать вес и уменьшают риск сердечных заболеваний, инсульта, диабета 2 типа и различных видов рака — все, что делает нас более уязвимыми к COVID-19. А еще доказано: если ты регулярно выполняешь упражнения, то имеешь меньший уровень стресса, обостряется память и концентрация, улучшается самооценка.

В тему: Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что из-за ситуации с коронавирусом локдаун в Украине точно будет введен. Главный вопрос — когда.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, Украина, общество, карантин, новости Украины, коронавирус

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