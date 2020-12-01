СНБО: Локдаун в Украине будет сто процентов

Главное: Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что из-за ситуации с коронавирусом локдаун в Украине точно будет введен. Главный вопрос — когда.

Детали: Локдаун в Украине из-за ситуации с COVID-19 в любом случае будет введен. Единственный вопрос, который обсуждают власти, — когда именно его вводить. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, Украина не сможет избежать локдауна.

«Единственный вопрос во времени — то ли в декабре, то ли со 2 января. Сейчас идет дискуссия со специалистами по этому поводу. Вчера у Владимира Зеленского прошло совещание, на котором выяснялось, как это будет. То, что локдаун будет — это сто процентов», — сказал Данилов.

В тему: Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан не исключает, что столичное метро будет открываться два раза в день: утром и вечером. Случиться это может в случае введения локдауна.