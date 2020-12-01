В РПЦ рассказали, как церковный раскол в Украине привел к разделению в Кипрской Церкви

Главное: В Синоде Кипрской Церкви возникло разделение, спровоцированное признанием Православной Церкви Украины частью епископата.

Детали: Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«В Синоде Кипрской Церкви существует разделение. Девять архиереев проголосовали за то, что предлагал Архиепископ, а шесть — против. Но те, кто против, остаются при своем мнении, они не будут ни сослужить с раскольниками, ни поминать раскольничьих лидеров, и в этом плане они остаются очень твердыми и стойкими. Как будет развиваться эта ситуация внутри Кипрской Православной Церкви на дальнейших стадиях, мы еще увидим», — отметил митрополит Иларион.

По мнению владыки, «Русская Православная Церковь остается единой, консолидированной, епископат Русской Православной Церкви — и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах является сплоченным, этот раскол нас никак не задевает и не трогает».

Как сообщалось ранее, митрополит Иларион заявил, что раскол в мировом Православии инициировал Константинопольский Патриарх, и он перетягивает на свою сторону определенных Предстоятелей Церквей и кого-то из епископата.

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