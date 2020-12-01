Главные новости за 30 ноября 2020 года

- Коронавирус в Украине немного «снизил обороты»

- В Верховной Раде Украины все активнее говорят о введении локдауна в стране. Кое-кто предлагает это сделать прямо сейчас.

- Из-за проблем с электроснабжением в черновицкой больнице № 1 людей, больных коронавирусом, лечат при свечах.

- Названо главное слово 2020 года. Его определил словарь Уэбстера.

- В Кремле во время службы покончил с собой сотрудник подразделения, отвечающего за личную охрану Владимира Путина. Это уже второй подобный случай за год.

- COVID-19 добрался до Камбоджи. Зафиксированы первые случаи.