«Уже не было желания жить»: стала известна официальная причина смерти Марадоны

Главное: Легендарный футболист умер от «острой сердечной недостаточности с дилатационной кардиомиопатией». Его менеджер утверждает, что в последние дни он не хотел жить.

Детали: Официальной причиной смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны названа «острая сердечная недостаточность с дилатационной кардиомиопатией». Как сообщает Reuters, эксперты обнаружили в его сердце следы, совместимые с хронической сердечной недостаточностью, причина которой не ясна. Таким образом неизвестно, произошло ли это из-за сердечного приступа или же связано с употреблением вредных веществ, таких как кокаин или алкоголь.

Как заявил кардиолог Хуан Пабло Костабель, парамедики «вероятно, увидели сердце, которое было больше, чем должно быть, с более тонкими стенками, чем обычно».

«Сердце работает, забирая кровь, поступающую из вен. И после того, как кровь проходит через легкие и насыщается кислородом, сердце отправляет кровь другим частям тела. Острый отек легких — это то, что происходит, когда сердце не может должным образом обрабатывать объем крови в организме», — добавил он.

Сегодня Марадону похоронили на кладбище в окрестностях Буэнос-Айреса, где находятся могилы его родителей.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, менеджер Диего Марадоны Стефано Чечи рассказал, что 60-летний Марадона устал от страданий и был готов умереть. «На самом деле у него уже не было желания жить», — подчеркнул он, добавив, что жизнь Марадоны сложилась непросто.

«По сути, он всегда был одинок. Люди никогда не думали о Диего», — заключил Чечи.

В тему: Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности 25 ноября. Незадолго до этого ему исполнилось 60 лет.

Впоследствии юрист спортсмена обвинил медиков, которые не смогли его спасти, в халатности.