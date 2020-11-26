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Новости > Лига Европы: «Заря» разгромила в Греции АЕК

Лига Европы: «Заря» разгромила в Греции АЕК

Абелардо
26.11.20 22:50
154
Лига Европы: «Заря» разгромила в Греции АЕК

Главное: Луганская «Заря» одержала первую победу на групповом этапе Лиги Европы, уверенно обыграв на выезде греческий АЕК со счетом 3:0.

Детали: Сегодня, 26 ноября, достоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» на выезде играла против греческого АЕКа.

Для того, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на евровесну, подопечным Виктора Скрипника во что бы то ни стало нужно было побеждать. Но активнее игру начали хозяева поля, временами создавая напряжение в штрафной луганчан.

Как бы то ни было, а первый тайм завершился вничью 0:0, и самое интересное, как оказалось, команды оставили своим фанатам на вторую половину встречи. Уже в ее дебюте украинец, играющий за АЕК, Евгений Шахов получил вторую желтую карточку и досрочно отправился отдыхать. Как оказалось, именно этот момент стал решающим.

Постепенно «Заря» отодвинула игру от своей штрафной и на 61-й минуте сумела выйти вперед: Цыганикс навесил с левого фланга и Громов со второй попытки таки сумел поразить ворота хозяев. Еще через 15 минут Кабаев великолепным ударом с линии штрафной удвоил преимущество своей комсанды, а поставил точку в матче Юрченко, реализовав пенальти за 5 минут до финального свистка.

В итоге — уверенная победа «Зари» 3:0. В параллельном матче нашей группы португальская «Брага» дома сыграла вничью 3:3 с английским «Лестером».

Турнирная таблица в группе G:

1. «Лестер» — 4 игры / 10 очков;

2. «Брага» — 4 / 7;

3. АЕК — 4 / 3;

4. «Заря» — 4 / 3.

В тему: Накануне донецкий «Шахтер» в групповом этапе Лиги чемпионов на выезде уступил гладбахской «Боруссии» со счетом 0:4

Днем ранее разгромное домашнее поражение от «Барселоны» потерпело киевское «Динамо».

Тэги: футбол, общество, Лига Европы, спорт, ФК Заря

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