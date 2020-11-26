В компании Walt Disney заявили о массовом сокращении сотрудников

Главное: Walt Disney сокращает штат сотрудников. Уволят 32 тысяч людей.

Детали: Компания Walt Disney заявила о грядущем сокращении своих сотрудников. Об этом сказано в официальном пресс-релизе американцев.

Ожидается, что уже в первой половине 2021 года из компании уволят примерно 32 тысячи человек.

Массовые увольнения коснутся, в первую очередь, сотрудников развлекательных тематических парков во всем мире.

Причиной называют пандемию коронавируса.

Отмечается, что сейчас общий штат компании насчитывают 203 тысяч работников.

При этом сейчас где-то 37 тысяч сотрудников находятся в неоплачиваемом отпуске.

В тему: ранее мы писали, что в американской компании Disney Research разработали жуткого робота. У него «человеческие глаза».