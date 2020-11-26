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Новости > Коронавирус в Украине установил очередной страшный антирекорд

Коронавирус в Украине установил очередной страшный антирекорд

Агата Кловская
26.11.20 09:07
266
Коронавирус в Украине установил очередной страшный антирекорд

Главное: Жертвами COVID-19 за сутки в Украине стали 225 человек. Сообщается о 15 331 новом случае заразы.

Детали: Всего за сутки в Украине выявили еще 15 331 случаев коронавируса – это новый антирекорд. Данные на четверг, 26 ноября, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

С начала пандемии COVID-19 в нашей стране заболели уже 677 189 людей. Сейчас болеют 359 794 человека.

Жертвами заразы за отчетный период стали 225 людей (всего с начала пандемии – 11 717 человек).

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве – 1 399 человек.

За сутки провели 76 911 тестирований: методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588.

В тему: ранее мы писали, что ученые научились блокировать SARS-CoV-2.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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