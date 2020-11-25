Митрополит Антоний рассказал, какие люди могут изменить мир

Главное: Чем больше будет счастливых людей, тем лучше будет наш мир.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мир изменят счастливые люди. Счастливый преображает свою жизнь и жизнь других. Несчастные же остаются рабами своих личных оков: страстей и греховных привычек. Счастье любит свободу. Свободу от зла. Где есть зло, там не может быть счастья», — отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, что значит быть по-настоящему счастливым и кого страшат люди, нашедшие счастье.

«Счастлив тот, кто любит и благодарит, утешает и радует. Счастлив прощающий. Счастлив тот, кто внимает голосу Божию и спешит исполнить Его волю. Счастлив видящий красоту вокруг и в людях. Счастлив тот, кто стремится к мудрости и самопознанию. Счастливый не подвержен страхам. Все его главные ценности располагаются не в материальной плоскости, поэтому никто не может их у него отнять. Все мировое закулисье разбивается о счастливых людей, никакими методами оно не в состоянии их устрашить. Как нельзя солнцу приказать не вставать, так нельзя счастливого заставить не радоваться. Счастье — это пробуждение в Боге», — заключил владыка Антоний.

В тему: Митрополит Антоний заявил, что от решения Кипрского Синода зависит сохранение православной каноничности.