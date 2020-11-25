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Новости > Луческу прокомментировал катастрофу в матче с «Барселоной»

Луческу прокомментировал катастрофу в матче с «Барселоной»

Александр Панько
25.11.20 10:34
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Луческу прокомментировал катастрофу в матче с «Барселоной»

Главное: «Динамо» крупно уступило «Барселоне». Мирча Луческу прокомментировал поражение.

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение нашей команды в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов от «Барселоны» со счетом 0-4. Румынский специалист дал свой анализ встречи.

Наставник команды сказал: «Матч можно поделить на две части. Первый тайм был хорошо сыгран нашими ребятами против высококлассных футболистов, которые обладают хорошей техникой и все выполняли на высоких скоростях. Нам практически удалось перекрыть все подходы к воротам, и соперник нанес только один удар в створ за первый тайм».

Он отметил: «В то же время у нас было два хороших момента, но ребята то мешали друг другу, то не было последнего паса. Также мы неплохо выходили в контратаки, но снова-таки поспешность либо неуверенность не позволяли доводить их до логического завершения».

Главный тренер говорит: «Также хорошо начали второй тайм, но потеря мяча в центре поля привела к тому, что после едва ли не первого удара в створ ворот мы пропустили. Также я только что пересмотрел эпизод, где судья обязан был давать пенальти за нарушение правил против Вербича, но он почему-то не назначил 11-метровый удар».

Также  Мирча Луческу заявил: «В дальнейшем футболисты «Барселоны», используя скорость и технику, создавали моменты у наших ворот, мы же не доводили свои контратаки до логического завершения. Пропустив второй мяч после углового, мне очень не понравилось, что ребята фактически опустили руки, не веря, что удастся вернуться в игру. Идя вперед, оставляли много зон за своими спинами, проигрывали очень много единоборств».

Кроме этого он сказал: «Теперь нам остается биться за европейскую весну и настраиваться на те матчи, которые остались в чемпионате Украины до зимней паузы. При таком счете не имеет смысла искать какие-то моменты, но если бы при счете 0:0 судья назначил пенальти в ворота гостей или мы бы реализовали одну из своих контратак до перерыва, то все могло сложиться иначе. Очень жду, чтобы футболисты, переболевшие коронавирусом, вернулись на прежний функциональный уровень. Некоторые из них всего пару дней тренировались, и пока не готовы играть в поединках такого уровня, как Лига чемпионов».

В тему: анализ матча от нашего колумниста Андрея Шахова.

Тэги: Мирча Луческу, футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Барселона, ФК Динамо Киев

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