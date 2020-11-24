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Новости > В УПЦ объяснили, как Церковь относится к кремации

В УПЦ объяснили, как Церковь относится к кремации

Александра Кудрявцева
24.11.20 16:05
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В УПЦ объяснили, как Церковь относится к кремации

Главное: Практика кремации уже не сможет никак навредить умершему, ведь к бессмертной душе человека она отношения не имеет, а каждое тело, по православному вероучению, так или иначе воскреснет в обновленном виде при Втором пришествии Иисуса Христа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Неприятие практики кремации связано лишь с тем, что она может повредить не умершим, а как раз живым. Каким образом? Тем, что человеческое тело, хоть у бездыханное, обесценивается и представляется чем-то „утилитарным“. При чем, забываются слова святого апостола Павла, который говорит о телах более, чем возвышенно: „Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа“ (1 Кор. 6:19)», — объяснил Андрей Музольф.

Он напомнил, что такая позиция связана с тем, что христианский взгляд на тело абсолютно противоположен позиции восточных религий и других религиозно-философских систем.

«Сам факт Боговоплощения, то есть, то, что Сам Бог принимает человеческую природу, уже показывает важность и значимость тела, ведь если бы тело было злом, как это полагают те же античные философские системы, то неужели Бог, как Высшее благо, его принял? Во-вторых, в самом Новом Завете, повествующем о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа есть немало свидетельств исцелений именно человеческого тела. Да и самое главное событие, которое произошло в нашем мире — Воскресение из мертвых Христа Спасителя — это также еще одно подтверждение ценности человеческого тела в очах Божиих», — подчеркнул преподаватель Киевских духовных школ.

По его мнению, важно помнить, что «христианство — это, пожалуй, единственная религия, которая столь высоко ценит в человеке не только его душу, но и тело, ведь, по словам святых отцов, только полноценный человек представляет собой высшее в этом мире творение — образ и подобие Божие».

В тему: Преподаватель КДА объяснил, наказывает ли Бог человека за грехи его предков.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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