В Церкви считают недопустимым использование QR-кодов для посещения храмов

Главное: Храм не может и никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства.

Детали: Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, сообщает anews.com.

Комментируя идею о QR-кодах для входа в публичные учреждения, Кипшидзе отметил, что «это неэтично, аморально и напоминает нам времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом».

По мнению Вахтанга Кипшидзе, некоторые цифровые технологии беспокоят верующих, так как «позволяют контролировать частную жизнь» и христиане не могут согласиться на такое вмешательство.

Он отметил, что Церковь — не противник прогресса, но чем быстрее развиваются технологии, чем внимательнее нужно оценивать риски их использования.

В тему: В Церкви считают, что пандемия напомнила верующим о ценности молитвы в храме.