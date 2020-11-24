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Новости > Данилец: Один Медведчук заменяет целое правительство

Данилец: Один Медведчук заменяет целое правительство

Автор: «Фраза»
24.11.20 15:03
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Данилец: Один Медведчук заменяет целое правительство

Украину можно назвать «независимой» страной, поскольку от нее ничего не зависит. Так в эфире «112 Украина» прокомментировал нежелание украинской власти договариваться о поставках в страну российской вакцины от COVID-19 народный артист Украины Владимир Моисеенко, добавив, что власть действует так, ориентируясь на реакцию со стороны США.

«Все это — отношение к своему народу. До апреля (2021 года) мы будем ждать американскую вакцину. Есть уже вакцина, которую можно употреблять, она работает, она действенна, а мы будем ждать только ту вакцину, о которой нам скажут. Второй вопрос — сколько будет стоить американская вакцина», — сказал он.

Подключившийся к беседе коллега Моисеенко, народный артист Украины Владимир Данилец добавил, что причина подобного наплевательского отношения к здоровью и жизни украинцев в данном вопросе — профессиональная непригодность действующего правительства.

«Один человек, Виктор Медведчук, поехал и решил сколько вопросов. И по вакцине, и по тому, чтобы сняли санкции (санкции РФ с ряда украинских предприятий), по обмену пленными... Никто ведь не рассказывает, что это Медведчук делает, это именно его работа. Один человек заменяет целое правительство. Вот профи, вот человек на своем месте, вот человек, который заботится о своем народе. Он хочет этого, и он это делает. А если ребята (нынешняя власть) не хотят, то они не делают. Они нам рассказывают сказочки», — озвучил свое мнение Данилец.

Моисеенко при этом уточнил, что, возможно, власть и хочет решить эти вопросы, но не получает на это соответствующих команд извне, намекнув таким образом, что Украина находится под внешним управлением, о чем неоднократно говорил лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что чем больше украинская власть прислушивается к советам Запада, тем меньше в стране порядка и больше долгов и обязательств.

Также политик говорил о том, что власти необходимо сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России.

«Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить», — отметил лидер ОПЗЖ.

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