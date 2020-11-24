«Не справиться никакая система»: в ЮНИСЕФ сделали угнетающий прогноз по коронавирусу в Украине

Главное: Через одну-две недели в Украине ожидается мощная эпидемическая волна, справиться с которой не сможет никакая медицинская система. При этом пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране, по прогнозам ЮНИСЕФ, придется на январь-февраль следующего года.

Детали: В начале декабря Украину захлестнет мощная эпидемическая волна. Как рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, справиться с ней не сможет никакая система, тем более отечественная. Однако при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий сбить ее удастся уже к середине месяца.

«С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад — надеемся, к марту-апрелю», — добавил эксперт.

В то же время, как сообщает ТСН, по прогнозу Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины, в период с 23 по 29 ноября общее количество случаев заражения COVID-19 за неделю может вырасти до 94 тыс.

При этом количество вылеченных от новой болезни пациентов приблизится к 343,5 тыс.

В тему: За девять месяцев текущего года от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умерли 4,1 тыс. человек, что составляет 1% от общего числа умерших. При этом в сентябре доля смертей по этой причине возросла до 3,6%, а уже в ноябре может превысить 10%.