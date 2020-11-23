Страшная смерть настигла грузчика в одном из столичных торговых центров

Главное: В результате обрыва лифта в одном из столичных торговых центров погиб грузчик. При этом в полиции утверждают, что он сам упал в шахту.

Детали: В Святошинском районе Киева в результате обрыва лифта погиб 52-летний грузчик торгового центра. Как сообщает «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева» на своей странице в Facebook, инцидент произошел 22 ноября. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту.

«Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в полиции Киева, речь идет о магазине «Фокстрот» по ул. Чернобыльской.

При этом в полиции подчеркнули, что обрыва лифта не было, а пострадавший просто оступился и упал в шахту.

В тему: 15 октября 2020 года в Днепровском районе Киева оборвался лифт с сотрудниками «скорой помощи». К счастью, никто не пострадал, так как сработал механизм защиты.