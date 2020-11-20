Названа главная причина проблем с сердцем

Главное: Медик назвала главную причину сердечнососудистых заболеваний. Это курение.

Детали: Российский ученый-медик Оксана Драпкина озвучила основную причину сердечнососудистых заболеваний. Оказывается, это курение.

Она сообщила: «Около 20% проблем с сердцем являются следствием этого фактора».

Специалист подчеркнула: «Для сердечнососудистых заболеваний важна совокупность факторов, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина».

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