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Новости > Названа главная причина проблем с сердцем

Названа главная причина проблем с сердцем

Агата Кловская
19.11.20 20:48
630
Названа главная причина проблем с сердцем

Главное: Медик назвала главную причину сердечнососудистых заболеваний. Это курение.

Детали: Российский ученый-медик Оксана Драпкина озвучила основную причину сердечнососудистых заболеваний. Оказывается, это курение.

Она сообщила: «Около 20% проблем с сердцем являются следствием этого фактора».

Специалист подчеркнула: «Для сердечнососудистых заболеваний важна совокупность факторов, например, повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина».

В тему: накануне мы писали, что стало известно, сколько часов ночью должен спать здоровый человек.

Тэги: здоровье, мир, курение, сердечно-сосудистые заболевания

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