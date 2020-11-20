Должники по коммуналке могут лишиться жилья

Главное: В Украине злостные должники за коммунальные услуги могут лишиться жилья. Случиться это может тогда, когда сумма долга составляет 100 тысяч гривен.

Детали: В Украине неплательщики за коммунальные услуги рискуют остаться без жилья. Об этом рассказал глава организации Союза собственников жилья Украины Игорь Скоропад, сообщает газета «Экспресс».

По его словам, недвижимость должников, как правило, не арестовывают и не забирают, однако принудительное изъятие и продажа квартиры возможно при накоплении суммы долга в 100 тысяч гривен.

Его слова также подтвердила адвокат Вера Струкова, отметившая, что потерять квартиру неплательщик за коммуналку может, если долг превысит 20 размеров минимальной заработной платы — сейчас в Украине это 100 тысяч гривен.

Процедура взимания долга с должника следующая: сперва предоставляющие коммунальные услуги сначала подают исковое заявление в суд. Гражданский процессуальный кодекс позволяет рассматривать эти споры в упрощенном порядке, когда выдается судебный приказ по заявлению поставщика коммунальных услуг. Однако потребитель вправе обжаловать этот приказ, и тогда дело рассматривается уже в исковом производстве.

Когда уже есть судебный приказ или решение суда о взыскании с должника денежных средств за коммуналку, документ передают исполнителям. Тогда уже имущество могут забрать и принудительно продать. Но сначала исполнитель выносит постановление о начале исполнительного производства — это и есть действия, направленные на погашение задолженности.

Исполнительные службы могут продать авто, бытовую технику, мебель должника или возвращать долг за счет средств с его банковских счетов. Кроме того, исполнители могут взимать средства с зарплаты или пенсионных выплат неплательщика. При этом для погашения долга за коммунальные услуги разрешают ежемесячно взимать не более 20% пенсии.

Исковая давность дел, касающихся задолженности за коммунальные услуги, составляет 3 года, а накопить 100 тысяч задолженности за такое короткое время почти невозможно. Разве что за отопление в помещении очень большой площади.

Однако поставщики услуг часто обращаются в суд тогда, когда накапливается достаточная сумма долга и не истек срок исковой давности. Тогда при взыскании в принудительном порядке должник должен компенсировать судебные расходы и 10% исполнительного сбора.

К слову, если дойдет до принудительного взыскания, то сумма задолженности за коммуналку может вырасти на 20% из-за пени (за год 3,65% суммы долга).

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