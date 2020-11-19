Ученые заявили, что перхоть может быть предвестником страшной болезни

Главное: Перхоть может быть «звоночком» болезни Паркинсона. Об этом говорят ученые.

Детали: Исследователи из Британского общества по изучению болезни Паркинсона заявили, что ее предвестником может быть перхоть. Об этом сказано в их отчете.

Ученые говорят: «Перхоть (или себорейный дерматит) это воспалительное заболевание, поражающее участки кожи головы и туловища, на которых развиты сальные железы».

Они отмечают: «Причиной ее зачастую становятся гормональные нарушения, другая причина – длительный прием тестостерона, анаболиков и глюкокортикостероидов».

Медики сообщают: «В легкой форме данный недуг проявляется в виде перхоти, в тяжелой – кожа головы становится красной и чешуйчатой, в редких случаях может возникнуть мокнущая сыпь».

Также информируется, что себорейный дерматит поражает пациентов, страдающих от болезни Паркинсона, но объяснения этом нет.

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