В Москве умер второй народный артист Украины за месяц

Главное: В Москве на 85-м году жизни умер известный украинский и российский режиссер Роман Виктюк. О причинах его смерти не сообщается, однако известно, что накануне он был госпитализирован в реанимацию после заражения коронавирусом.

Детали: Знаменитый режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк умер в Москве на 85 году жизни. Как сообщает bfm.ru, о его смерти сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка. При этом в театре не указали причину смерти, но указали, что он был госпитализирован.

Отметим, что причиной смерти могли стать осложнения от коронавируса, которым мэтр заразился ранее.

Справка: Роман Виктюк — советский, украинский и российский театральный режиссёр, педагог, телеведущий, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. Народный артист Украины (2006) и России (2009). Родился во Львове. Известен как постановщик спектаклей «Служанки» по пьесе Жана Жене и «М. Баттерфляй». Является сооснователем Фондa Мазоха во Львове.

Комментируя в 2014 году ситуацию на Донбассе, Виктюк призвал местных жителей выключить телевизоры, чтобы в тишине разобраться в происходящем, а также рекомендовал тем, кто не считает себя гражданином Украины, оставить страну в покое.

В тему: 28 октября 2020 года Роман Виктюк попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве после заражения коронавирусом.

Напомним: 6 ноября 2020 года в Москве после продолжительной болезни умер известный советский и российский сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий.