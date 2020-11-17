Депутаты отказались отменять карантин выходного дня

Главное: Народные депутаты Украины не смогли отменить карантин выходного дня, провалив голосование за соответствующую рекомендацию Кабмину.

Детали: Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления № 4381, сообщает «РБК-Украина».

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

«Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ № 641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни», — сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

— баров, ресторанов, кафе;

— спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

— прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

— прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

— прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

— работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

В тему: Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов рассказал, как долго в Украине будет продолжаться карантин. По его словам, ограничения снимут тогда, когда будет проведена массовая вакцинация населения.