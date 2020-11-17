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Новости > В ВОЗ рассказали, когда ждут первых поставок вакцины от коронавируса

В ВОЗ рассказали, когда ждут первых поставок вакцины от коронавируса

Агата Кловская
17.11.20 10:29
377
В ВОЗ рассказали, когда ждут первых поставок вакцины от коронавируса

Главное: В ВОЗ надеются, что первые поставки COVID-вакцин начнутся в первой половине следующего года. В приоритете защитить медиков, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения рассчитывает, что поставки вакцин от коронавируса начнутся в первой половине 2021 года. Об этом во время брифинга заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, сообщает «Страна».

«В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель», — сказала Сваминатан.

По ее словам, это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Также Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями. В частности, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, некоторые — в других. Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие — требовать определенные условия хранения и транспортировки.

«Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор», — резюмировала Сваминатан.

В тему: Вакцина от коронавируса в Украину может быть завезена во втором квартале 2021 года. Первая партия составит около 1,25 млн доз.

Тэги: общество, здоровье, мир, вакцина, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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