Скончался народный артист СССР Армен Джигарханян

Главное: Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. У него отказали почки.

Детали: Сегодня, 14 ноября, утром на 86-м году жизни умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на друга артиста Артура Согомоняна.

«Сердце остановилось в шесть утра», — сказал Согомонян, уточнив при этом, что причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.

Согомонян также заявил, что артиста похоронят во вторник, 17 ноября, на Ваганьковском кладбище рядом с его дочерью. До этого в родном театре Джигарханяна планируют провести церемонию прощания с ним.

«Это предварительная информация, сами понимаете сегодняшнюю ситуацию. Если разрешат, то со всеми мерами предосторожности хотим провести прощание в театре 17 ноября, во вторник, с 12.00 до 14.00», — пояснил собеседник агентства.

По информации из окружения артиста, Джигарханян скончался из-за отказа почек. Смерть Джигарханяна констатировали врачи больницы, в которой он находился.

В последние годы Джигарханян часто попадал в больницу. Так, в июне 2020-го его госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом. Тогда его бывшая жена Виталина Цимбалюк-Романовская пояснила, что состояние актера ухудшилось из-за сидячего образа жизни, который он вел в самоизоляции.

В августе прошлого года его также госпитализировали, однако позже заявили, что артист проходит плановый осмотр. В 2018 году Джигарханян попадал в больницу пять раз.

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