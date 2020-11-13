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Новости > Глава Хозсуда Харьковщины Усатый может быть замешан в коррупционных схемах, рейдерстве и незаконном обогащении, — СМИ

Глава Хозсуда Харьковщины Усатый может быть замешан в коррупционных схемах, рейдерстве и незаконном обогащении, — СМИ

Автор: «Фраза»
13.11.20 10:56
136
Глава Хозсуда Харьковщины Усатый может быть замешан в коррупционных схемах, рейдерстве и незаконном обогащении, — СМИ

Председатель Хозяйственного суда Харьковской области Виталий Усатый, срок полномочий которого истек еще в октябре этого года, и который пытается незаконно переизбраться главой суда, фигурирует в огромном количестве коррупционных скандалов. Как сообщает RegioNews, об этом говориться в статье «Схемы, деньги и рейдерство: почему глава Хозсуда Харьковщины Усатый не имеет права на мантию», обнародованной на сайте «24 канал».

Также издание информирует: «В статье говорится, что Виталий Усатый с апреля 2014 года по настоящее время непрерывно занимает должность председателя Хозяйственного суда Харьковской области, то есть уже более шести лет. Хотя, согласно ст. 20 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», глава местного суда избирается собранием такого суда сроком на три года, причем судья не может занимать одну административную должность соответствующего суда более двух сроков подряд. «Усатый, несмотря на прямой запрет закона, не скрывает желания быть избранным на должность председателя суда на третий срок, что заставляет харьковских бизнесменов и правозащитников бить в набат. Тем более что данный персонаж уже давно стал олицетворением недопропорядочности и злоупотреблений в судебной системе», — говорится в статье.

Издание напоминает, что согласно выводам Общественного совета добропорядочности от 18 марта 2019 года, Усатый «из-за систематических нарушений единодушно признан несоответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики судьи, что должно было повлечь его отставку еще тогда. «За годы работы главой областного хозсуда, — пишут журналисты, — Усатый схемами с банкротством, вынесением решений в пользу рейдеров, а также роскошной жизнью, которая не соответствует доходам, настроил против себя широкие круги и бизнесменов, и борцов с коррупцией. В марте 2019 года, как раз когда ВККС рассматривала, соответствует ли квалификация и добропорядочность Усатого занимаемой им должности, скандального судью облили зеленкой прямо перед зданием ВККС».

По информации издания, «Усатый специализируется на делах о банкротстве, а эта сфера, как известно, является одной из самых коррумпированных и открывает достаточно широкие возможности для злоупотреблений. Так, по результатам журналистских расследований, описаны сразу несколько схем в делах о банкротстве, которые вел Усатый».

«В 2016 году Усатый начал вести дело государственного агропредприятия „Борки“, у которого были крупные долги перед кредиторами. Кредиторы подали иски об изъятии у должника в счет долга крупных земельных участков. Однако арбитражный управляющий ГП „Борки“ подал свой иск о взыскании дебиторской задолженности с третьей компании — ООО „Агротрадиция“, которая как раз и обрабатывала земельные участки, изъятия которых требовали кредиторы. Как результат, дело о банкротстве было затянуто, и ООО „Агротрадиция“ могла годами эксплуатировать спорную землю, не беспокоясь о сохранении ее плодородия, севозамене и соблюдении всех норм эффективного хозяйствования. По информации СМИ, фирма „Агротрадиция“ связана с Усатым, который рассматривал дело о банкротстве „Борки“. В этом случае, у него был серьезный материальный интерес затягивать дело о банкротстве. Но и это еще не все, Усатый назначил арбитражным управляющим „Борки“ Александра Татищева, с которым также имеет связи», — говорится в статье.

Также журналисты отмечают, что в 2018-2019 годах Усатый принимал активное участие в конфликте между сельхозпредприятиями «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини» с одной стороны и ООО «Добрий господар» — с другой. Последняя компания обвинялась в рейдерском захвате урожая «Фермер-Агро» и «Щедрі лани Слобожанщини», в чем, по информации расследователей из «Стоп коррупции» рейдерам помогал судья Усатый.

Напомним, по информации портала PROSUD, Усатый также вел дела о банкротстве киевских компаний ООО «Леском» и ООО «Комплекс технолоджи», которые были должны немецкому инвестору более 2 млн долларов, но благодаря перерегистрации в Харькове и оперативным решениям Усатого признать их банкротами немецкий инвестор так и не вернул своих денег. Также СМИ писали, что Усатый вел дело о банкротстве ФК «Металлист» — футбольного клуба, уничтоженного беглым олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. «Благодаря его (Усатого) стараниям дело затянулось на годы. Все это время Курченко, пребывая в бегах, имел возможность сдавать в аренду имущество клуба и получать от этого доход».

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