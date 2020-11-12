Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В Европе зафиксирован первый случай очередного опасного вируса

В Европе зафиксирован первый случай очередного опасного вируса

Агата Кловская
12.11.20 16:25
1105
В Европе зафиксирован первый случай очередного опасного вируса

Главное: В немецкой клинике «Шарите» подтвердили первый случай заражения хантавирусом «Сеул». По предварительным данным, пациентка заразилась от своей домашней крысы.

Детали: Немецкие исследователи подтвердили первый случай передачи хантавируса «Сеул» от животного человеку. Инфекция была выявлена у молодой пациентки, которая, предположительно, заразилась от своей домашней крысы. Об этом сообщает пресс-служба клиники «Шарите».

«Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии», — заявил профессор Йорг Хофманн.

Исследователи допустили, что домашняя крыса, у которой был выявлен вирус, была завезена из-за рубежа. Пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность. Серологическое тестирование подтвердило предполагаемый диагноз — хантавирусная инфекция. При этом данная разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и ее крысы вирусом Сеул.

«Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру», — заявили исследователи, добавив, что владельцам крыс необходимо быть осторожными.

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус «Сеул» является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Примечательно, что инфекция может также протекать бессимптомно. Болезнь, вызванная вирусом «Сеул», не передается от человека человеку. Эффективного лечения инфекции, вызванной вирусом Сеул, на данный момент нет.

В тему: В марте нынешнего года сообщалось, что житель Китая умер в заполненном автобусе от неизлечимого хантавируса.

Тэги: Германия, Европа, здоровье, мир, заражение, хантавирус

Комментарии

Статьи

12.11.20 09:50

Как украинские «патриоты» воюют с русским языком

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
12.11.20 08:49

Проиграли? Ну и что?!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Как Украина проигрывает борьбу с коронавирусом
11.11.20 17:02

Как Украина проигрывает борьбу с коронавирусом

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

«Максимум — погулять по улице»: в Минздраве объяснили, что означает «карантин выходного дня»

«Максимум — погулять по улице»: в Минздраве объяснили, что означает «карантин выходного дня»
12.11.20 12:51
1244
Последние новости
12.11.20 17:17

Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди
12.11.20 17:05

В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19
12.11.20 16:36

В Африке найден алмаз весом почти в тысячу карат
12.11.20 16:30

Предстоятель УПЦ рассказал, когда восстановится общение между Фанаром и РПЦ
12.11.20 16:25

В Европе зафиксирован первый случай очередного опасного вируса
12.11.20 15:57

Не стоит путать: названы основные отличия COVID-19 от гриппа
12.11.20 15:47

В ВОЗ рассказали, когда человечеству удастся победить коронавирус
Фото и Видео
В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе
В одном из киевских спальников мусоровоз медленно переехал пенсионера на пешеходном переходе
Стало известно, сколько доз вакцин от коронавируса получит Украина
Стало известно, сколько доз вакцин от коронавируса получит Украина
Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка
Скандал в детсаду на Житомирщине: воспитатели избили ребенка
В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей
В Черкассах женщина, больная коронавируслм, рожала ребенка на земле под закрытой областной больницей
В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум
В Армении не утихают протесты. Оппозиция поставила премьеру очередной ультиматум
Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева
Рестораторы и медики принесли под Кабмин кости и перекрыли движение в центре Киева
В Сети появилось видео с самой точной моделью коронавируса
В Сети появилось видео с самой точной моделью коронавируса
В МОЗ назвали симптомы легкого течения коронавируса
В МОЗ назвали симптомы легкого течения коронавируса
В воинской части на Житомирщине найден труп военного
В воинской части на Житомирщине найден труп военного
На Днепропетровщине водитель маршрутки выгнал школьника за то, что не мог дать сдачу с 50 грн
На Днепропетровщине водитель маршрутки выгнал школьника за то, что не мог дать сдачу с 50 грн
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.