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Новости > Сборная Украины проиграла на выезде Польше перед матчами Лиги наций

Сборная Украины проиграла на выезде Польше перед матчами Лиги наций

Абелардо
11.11.20 23:41
556
Сборная Украины проиграла на выезде Польше перед матчами Лиги наций

Главное: Сегодня сборная Украины на выезде играла товарищеский матч против Польши. Подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 0:2.

Детали: Сегодня, 11 ноября, в Европе состоялись несколько товарищеских поединков между национальными сборными. Как передает корреспондент «Фразы», сборная Украины на выезде играла против сборной Польши.

Начали эту встречу подопечные Андрея Шевченко очень хорошо и создали достаточно моментов для того, чтобы открыть счет. Самый опасный был на 11-й минуте, когда поляки в своей штрафной недозволенным приемом встретили Ярмоленко. Судья указал на «точку», сам пострадавший вызвался пробить, но попал в штангу.

Поляки же в первом тайме создали полтора момента и сумели забить гол. Впрочем, не обошлось здесь без дикой ошибки Андрея Лунина, который безосновательно покинул свои ворота, не попал по мячу и Пентек спокойно вогнал круглого в пустую рамку.

Вторую половину встречи гости снова начали значительно активнее, и мог сравнивать счет Цыганков, но хозяев поля выручил голкипер. А на 62-й минуте поляки удвоили свое преимущество. После навеса со штрафного, мяч заметался в нашей вратарской и едва вышедший на замену Модер оказался самым расторопным.

Несмотря на второй пропущенный гол, украинцы не сдавались и продолжали атаковать. На 75-й минуте очередной убойный момент имел Цыганков, но, увы, он пробил немного мимо дальней штанги.

После этого игра успокоилась, и, как результат, до финального свистка счет на табло не изменился – победа Польши со счетом 2:0.

Далее у нашей команды выездные матчи Лиги наций против Германии и Швейцарии. Уже в субботу украинцы сыграют с немцами.

В тему: В середине октября сборная Украины по футболу в матче четвертого тура Лиги наций в Киеве принимала Испанию. К удивлению многим скептикам, наши ребята сумели одержать тяжелейшую победу со счетом 1:0.

Тэги: футбол, сборная Украины, спорт, сборная Украины по футболу

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