Епископ УПЦ рассказал о том, какой способ проповеди Евангелия самый действенный

Главное: В современном мире постправды вновь нужна проповедь Евангелия и христианского мировоззрения.

По его словам, святой Иов своей жизнью засвидетельствовал непреходящую истину: праведник будет жив вовек. Он был человеком, который не только горячо исповедовал веру во Христа, но и смело защищал её.

«Преподобный Иов не оставил после себя много сочинений. До нас дошла только "Пчела Почаевская" — книга, которую приписывают его перу и оригинал которой был вывезен из Украины вместе с библиотекой Почаевского монастыря в 30-е годы ХХ столетия. Однако даже без серьёзных богословских трудов, будучи 30-летним монахом, преподобный Иов вдохновлял людей не красивыми словами и не социальной или благотворительной деятельностью, а личным примером жизни во Христе», — продолжил епископ Виктор.

«В понимании преподобного, миссионерство и проповедь Евангелия — это, прежде всего, аскетический подвиг, молитва и духовное совершенствование. Слово — лишь одно из средств проповеди, получающей силу через соответственную ему жизнь. Слово должно находить подтверждение в жизни, автономно существовать оно не может. Этот принцип остаётся актуальным и сегодня», — написал владыка.

По его словам, «современные христиане живут в мире постправды, когда вера во Христа воспринимается не как основа существования, а исключительно как причина полемики, причём чаще — негативного характера». «С христианством не просто спорят — с ним воюют. В таких условиях с новой силой восстаёт необходимость проповеди Евангелия и христианского мировоззрения. И делать это нужно не только и не столько при помощи слова, сколько собственным примером жизни», — отметил владыка.

Епископ УПЦ также пояснил, как именно каждый может проповедовать. «Отказ от всех форм неправды, непринятие греха, который в его современных проявлениях превращается в норму жизни (однополые отношения, эвтаназия, пропаганда распутства и др.), милосердие, любовь к ближнему, личный подвиг, аскеза рождают жизнь во Христе, которая является самым действенным способом проповеди Евангелия. В конце концов, это — единственный путь, позволяющий христианам не маргинализироваться, не радикализироваться, а стать сообществом, влияющим на общество в целом и на каждого человека в частности», — считает архиерей.

«Именно этому мы можем и должны научиться у преподобного Иова Почаевского. Зло побеждается не властью, а правдой. Вот эта простая истина, которая поможет нам стать настоящими последователями Христа», — подытожил епископ Виктор.