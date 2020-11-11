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Новости > Главные новости за 11 ноября 2020 года

Главные новости за 11 ноября 2020 года

Александр Панько
11.11.20 18:59
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Главные новости за 11 ноября 2020 года

— Правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».

— Правительство Украины объявило о введении в стране карантина выходного дня. При этом, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для бизнеса предусмотрены программы поддержки.

— Правительство внедрило политику «единого обращения» при оформлении пенсий. Это означает, что украинцам для начисления выплат достаточно будет единоразово обратиться в Пенсионный фонд.

— Сегодня возле Кабинета министров Украины проходят две акции протеста. Предприниматели требуют не вводить в стране карантин выходного дня, а медики — не допустит урезания бюджета на медицину в будущем году. Они принесли кости и перекрыли улицу Грушевского в центре Киева.

— По результатам прошедших местных выборов, украинцы отдали предпочтение старым руководителям в десяти областных центрах. При этом двое мэров получили больше 80% голосов избирателей.

— Одиозный политик и бывший чиновник Владислав Каськив, экстрадированный из Панамы по требованию Генеральной прокуратуры Украины, стал депутатом Закарпатского облсовета от партии «ОПЗЖ».

— 21-летний житель областного центра, подозреваемый в изнасиловании школьницы, находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в изнасиловании.

— Вакцину от коронавируса Украине получит по специальной цене. Для населения ее попытаются сделать бесплатной.

— Проще всего коронавирусом заразиться в местах массового скопления людей. На улице подцепить эту заразу практически не реально.

— В Сети опубликовали карту Нагорного Карабаха в соответствии с договоренностями, достигнутыми Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Владимиром Путиным 9 ноября. В соответствии с ней территории, российские «миротворцы» будут находиться на территориях, контролируемых Арменией.

— Чешская военная разведка предупреждает о формировании первых предпосылок для начала Третьей мировой войны. Ее причиной может стать соперничество между США, Россией и Китаем.

— Новая сказка Джоан Роулинг «Икабог» поступила в продажу во всем мире. В Украине ее выход в бумажном формате ожидается 27 ноября по цене 250 грн. Однако уже сейчас сказку можно прочитать в электронном формате.

— Во всемирной организации здравоохранения считают очень многообещающей вакцину от коронавируса фармацевтической компании Pfizer. И надеются на появление эффективного средства против этого недуга уже до конца года.

— Ученые из Саудовской Аравии создали и опубликовали точную 3D-модель вируса, приведшего к пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Киев, общество, Армения, протест, здоровье, карантин, пенсия, вакцина, Владислав Каськив, Нагорный Карабах, политика, Закарпатье, местные выборы, новости Украины, коронавирус, Денис Шмыгаль, зоны карантина, результаты выборов

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