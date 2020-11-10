Столичная полиция закрыла уголовное дело против Байдена, – СМИ

Главное: Нацполиция Украины закрыла уголовное дело в отношении бывшего Государственного секретаря США Джозефа Байдена, который, по предварительным данным, побеждает на выборах президента этой страны.

Детали: Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего Генерального прокурора Виктора Шокина. Как сообщает «Укринформ» со ссылкой на осведомленный источник в ОГП, дело было зарегистрировано по статье о вмешательстве в деятельность государственного деятеля в Государственном бюро расследований по требованию суда.

Позже бюро его перенаправило на расследование в Печерское управление Национальной полиции. Оно в итоге и закрыло это дело еще 23 сентября текущего года, но известно об этом стало только сейчас.

В тему: Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков 4 ноября 2020 года Дональд Трамп объявил о своей победе.

5 ноября он потребовал остановить подсчет голосов и пообещал судиться в штатах, где одержал победу Джо Байден.

В то же время одним из первых Байдена с победой поздравил президент Украины Владимир Зеленский в то время как лидеры ряда стран, таких как Китай, Турция и Россия не торопятся этого делать.

Напомним: 3 апреля 2016 года Виктор Шокин был уволен с должности Генерального прокурора Украины указом президента Петра Порошенко.

Позже он заявил, что это произошло якобы из-за давления тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Шокин считает, что причиной стало расследование деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена Хантер.