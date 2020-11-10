Британские ученые обнаружили связь между заболеваемостью COVID-19 и психическими расстройствами

Главное: Группа ученых зафиксировала рост числа психических заболеваний у людей, переболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в первые три месяца после излечения. В частности, у них вдвое чаще диагностируется болезнь Альцгеймера.

Детали: Среди тех, кто имел положительный результат тестирования на COVID-19, за последние три месяца зафиксировано почти вдвое больше психических расстройств. Как сообщает «Украинская правда», у 18% пациентов, переболевших коронавирусной болезнью, диагностируется тревога, депрессия или бессонница.

При этом анализ, проведенный исследователями Центра биомедицинских исследований здравоохранения Оксфорда и Национального института медицинских исследований, также показал, что у людей с ранее существовавшим диагнозом, связанным с психическим здоровьем, на 65% больше шансов заболеть COVID-19.

Расчеты, проведенные на изучении примерно 70 млн медицинских карт в США, включая более 62 тыс. случаев заболевания COVID-19, которые не требовали госпитализации, показали, что частота выявления какого-либо диагноза психического характера спустя 14-90 дней после диагностирования коронавируса составляла 18,1%, в том числе 5,8% — первым диагнозом.

Для сравнения исследователи сравнили эти данные с шестью другими болезнями такими как грипп, инфекции дыхательных путей, кожная инфекция, желчнокаменная болезнь и т. д. В итоге был зафиксирован почти двукратный рост риска психических расстройств у пациентов с COVID-19 по сравнению с другими группами. Особенно беспокоит врачей удвоение числа диагнозов болезни Альцгеймера, которая на сегодняшний день является неизлечимой.

По словам профессора психиатрии из Оксфордского университета Пола Харрисона полученные данные нуждаются в дополнительных исследованиях, так как на данный момент не были учтены общие факторы, влияющие на физическое здоровье, такие как социально-экономическое происхождение, курение или употребление наркотиков.

Он также отметил, что общее стрессовое состояние в условиях пандемии также может играть роль.

В тему: Осенью 2020 года немецкие ученые обнаружили следы коронавируса SARS-CoV-2 в тканях мозга, что свидетельствует о его высокой способности проникать в центральную нервную систему. Известно также, что он изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков. Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных с COVID-19.

Тогда же ученые из Бразилии установили, что COVID-19 может оказывать негативное воздействие на человеческий мозг, причем как у пациентов с тяжелой формой заболевания, так и бессимптомных больных.

При этом шведские ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2 не влияет на головной мозг, а наблюдаемые осложнения связаны с иммунным ответом.