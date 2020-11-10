Стало известно, когда спасительная вакцина от коронавируса поступит в продажу

Главное: Вакцина от коронавируса компании Pfizer, которая показала отличные результаты во время испытаний, не поступит в продажу в ближайшее время. А когда она все же появится на рынке, первыми ее получат медики и люди из группы риска.

Детали: Вакцина от COVID-19 американской компании Pfizer не поступит в продажу в ближайшее время. Помимо того, что она должна получить разрешение регулирующих органов, доступность широкому кругу лиц будет ограничена из-за специальных условий хранения, сообщает Reuters.

Как отмечается, компании Pfizer и BioNTech могут представить данные о безопасности своей вакцины до конца ноября. После этого необходимо получить разрешение до первых поставок. Предполагается, что первыми вакцину получат сотрудники сферы здравоохранения и группы риска.

В то же время сложные требования к вакцине и ее сверххолодному хранению могут стать препятствием даже для самых современных больниц в США, не говоря уже о ее доступности в бедных странах с ограниченными ресурсами.

Основная проблема заключается в том, что вакцина, которая использует синтетическую мРНК для активации иммунной системы, должна храниться при температуре −70 по Цельсию.

«Холодовая цепь будет одним из самых сложных аспектов проведения вакцинации. Это будет проблемой в любых условиях, потому что в больницах даже в больших городах нет хранилищ для вакцины при такой сверхнизкой температуре», — отмечает старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Амеш Адаля.

Пресс-секретарь Pfizer Ким Бенкер заявила, что компания тесно сотрудничает с правительством США в вопросах доставки вакцины из ее распределительных центров в США, Германии и Бельгии по всему миру. Доставка в будущем может осуществляться с использованием сухого льда.

Отметим, что вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность.

«Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

«Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом», — сказал исполнительный директор компании Альберт Бурла.

В тему: Вакцина от коронавируса может появиться уже к концу нынешнего года. Во всяком случае, в это свято верят во Всемирной организации здравоохранения.