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Новости > Ожегов: Местные элиты во главе с Медведчуком должны вместе потребовать от Зеленского закупить вакцину от коронавируса в РФ

Ожегов: Местные элиты во главе с Медведчуком должны вместе потребовать от Зеленского закупить вакцину от коронавируса в РФ

Автор: «Фраза»
09.11.20 14:12
637
Ожегов: Местные элиты во главе с Медведчуком должны вместе потребовать от Зеленского закупить вакцину от коронавируса в РФ

Своим голосованием украинцы показали, что они не рассчитывают на помощь центральной власти в Киеве. Поэтому победители местных выборов во главе с «Оппозиционной платформой — За жизнь» Виктора Медведчука должны взять решение вопроса о закупке вакцины от коронавируса в свои руки. Об этом пишет в Facebook блогер.

«Убеждён, что местные власти в регионах, чьи политические проекты на этих выборах показали весьма неплохие результаты, должны сейчас, пока эпидемия только на старте, как можно скорее внять голосу разума и подумать о своих гражданах. Самый логичный вариант, когда местные элиты вместе с ОП-ЗЖ Виктора Медведчука сообща выступят с обращением к киевской власти немедленно решить вопрос с закупкой вакцины от коронавируса в России», — уверен блогер.

«Стоит, наконец, назвать вещи своими именами — нужно немедленно воспрепятствовать проводимой депопуляции Украины!» — добавил он.

Ожегов напомнил, что в октябре глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным договорился о том, что власти РФ вне очереди выделят Украине партию вакцины «Спутник V» от коронавируса.

«Недавно Медведчук использовал свои дружеские отношения с Путиным и договорился, чтобы Украина могла вне очереди получить российскую вакцину от COVID-19. Собственно, сам Медведчук вместе с семьей уже вакцинировались российским препаратом», — отметил блогер.

«Чтобы защитить украинцев, сейчас нужно всего лишь официальное обращение Киева к власти РФ», — подчеркнул автор.

Ожегов предупредил, что без вакцины последствия эпидемии коронавируса могут быть гораздо более плачевными для Украины.

«В этот раз, с вакциной, уже не выйдет так, как вышло несколько лет назад в Геническе, когда мэр замерзающего города, ради спасения горожан, был вынужден обратиться к главе Крыма и тот дал срочное распоряжение обогреть город.

Эпидемия и вакцина — это другое. Тем более что без вакцины на этот раз последствия могут быть гораздо плачевнее. А пострадают из-за твердолобости Зеленского и компании, как всегда, простые украинцы», — предостерег блогер Сергей Ожегов.

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