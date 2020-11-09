В Минздраве рассказали о бесполезности рентгена для диагностики коронавируса

Главное: УЗИ легких лучше диагностирует коронавирусное заболевание COVID-19, чем рентген грудной клетки. По данным врача-инфекциониста Ольги Голубовской, рентген не всегда отображает очаги «ковидного воспаления».

Детали: Исследователи сравнили диагностические возможности УЗИ легких у 143 пациентов, больных коронавирусной болезнью COVID-19, с рентгеном грудной клетки. Как сообщила врач-инфекционист, член медицинского совета при Министерстве здравоохранения Ольга Голубовская на своей странице в Facebook, окончательный диагноз был подтвержден с помощью компьютерной томографии.

Выяснилось, что УЗИ легких имеет чувствительность 97,6%, тогда как рентгенография — 69,9%. При этом, по словам Голубовской, на рентгенах часто очаги ковидного воспаления не видны, часто рентгенологи их не описывают или описывают как «изменение сосудистого рисунка».

«Поэтому я вообще не считаю целесообразным проводить рентгенологическое исследование при легком и даже иногда среднетяжелом течении заболевания — диагноз не подтвердите, время потратите, да и доктора не должны опираться на эти данные», — убеждена она.

«Кстати, делать КТ при легком течении заболевания я тоже не вижу особой необходимости — даже если и есть пневмония — тактика ведения больных не меняется. Но легкое течение — это не только показатели температуры, конечно, а вся совокупность клинико-лабораторных данных», — заключила Голубовская.

В тему: В марте 2020 года на базе Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины разработана тест-система для диагностики коронавируса.