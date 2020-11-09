Этот мир никогда не будет прежним: в ОАЭ отменили наказания за алкоголь и сожительство

Главное: В Объединенных Арабских Эмиратах отменили наказания за употребления алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке.

Детали: После утверждения последних поправок в законодательство употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, теперь граждане старше 21 года могут употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах. До этого употреблять алкоголь разрешали лишь только туристам и иностранным гражданам старше 21 года, которые не являются мусульманами.

Кроме того, в стране будут ужесточены наказания за домогательства к женщинам.

Также поправки отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар.

В тему: В августе 2020 года Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласились подписать мирное соглашение и установить полноценные дипломатические отношения между странами.