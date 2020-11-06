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Новости > Стали известны результаты выборов в Киеве

Стали известны результаты выборов в Киеве

Александр Панько
06.11.20 19:02
503
Стали известны результаты выборов в Киеве

Главное: Действующий городской голова Киева Виталий Кличко выиграл выборы в первом туре, набрав немногим более 50% голосов избирателей. При этом его партия «Удар» стала второй на выборах в городской совет, уступив «Европейской солидарности».

Детали: В выборах городского головы Киева 25 октября приняли участие более 722 тыс. граждан. Как сообщает LB.ua со ссылкой на официальные данные территориальной избирательной комиссии, 50,52% (365 тыс.) проголосовали за действующего мэра Виталия Кличко.

За Александра Попова («ОПЗЖ») проголосовали 68757 избирателей, кандидат от «Голоса» Сергей Притула стал третьим с 56900 голосами. За Алексея Кучеренко («Батькивщина») проголосовали 45823 киевлян, за Ирину Верещук («Слуга народа») — 39321, за Андрея Пальчевский («Перемога Пальчевского») — 38360, за Игоря Смешко («Сила и честь») — 22418, за Александра Омельченко («Еднисть») — 21542.

Остальные кандидаты набрали менее 20 тыс. голосов.

При этом более 7000 бюллетеней признаны недействительными.

Отметим, что ни один из проведенных в день выборов экзит-полов не давал Виталию Кличко победы в первом туре.

В то же время, как сообщает «Украинская правда», в Киевский городской совет по результатам выборов 25 октября проходят 7 политических сил. Больше всех набрала «Европейская солидарность» — 20,52%, чуть меньше партия «Удар» — 19,98%.

Далее с большие отрывом идет «Еднисть» Александра Омельченко (8,74%), «ОПЗЖ» (7,81%), «Слуга народа» (7,53%), ВО «Батькивщина» (7,49%) и «Голос» (5,97%).

В тему: Еще 26 октября 2020 года глава штаба Виталия Кличко Оксана Продан заявила, что действующий мэр набирает почти 51% и побеждает уже в первом туре.

Тэги: Партия УДАР, Киев, Виталий Кличко, политика, голос, местные выборы, новости Украины, Европейская солидарность, результаты выборов

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