Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > В УПЦ объяснили, почему в Церкви нет места магии

В УПЦ объяснили, почему в Церкви нет места магии

Александра Кудрявцева
06.11.20 10:52
734
В УПЦ объяснили, почему в Церкви нет места магии

Главное: Использование какой-либо магии, в любом ее проявлении, недопустимо для христиан.

Детали: Злые силы через магические ритуалы стремятся поработить душу человека. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Магия — это попытка изменить обстоятельства или состояние своей жизни путем определенных манипуляций с окружающим материальным или духовным миром. Т. е. человек в таком случае сам меняться не желает, но, оставаясь при своих страстях и пороках, пусть даже не всегда осознанно, хочет навязать собственную волю Промыслу Божию. К примеру, в случае болезни можно прибегнуть к услугам врачей, при этом попытаться осмыслить духовные причины возникшего недуга и, в соответствии со сделанными выводами, преобразить свою жизнь, изменить отношения с близкими и Богом. А можно, надеясь на „сверхъестественные“ свойства „четверговой соли“, сыпать её в еду и прикладывать к больным местам», — отметил священник.

Он напомнил, что человек может проявить смирение и покаяние, а может, переполняясь самолюбием, требовать «чуда».

«И такое «чудо» ему может быть дано, но только его источником будет не благой и любящий Господь, а инфернальные силы, стремящиеся прельстить душу любым доступным способом. Здесь вполне уместно вспомнить слова свт. Иоанна Златоуста: «Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже самой жизни, так точно и чародеи, обещаясь вылечить больной член, топят все спасение души», — подчеркнул протоиерей Владимир Долгих.

Он рассказал о недопустимости использования «четверговой соли», которую некоторые верующие наделяют сверхъестественными свойствами и воспринимают как оберег.

«Даже среди сознательных православных христиан встречаются сторонники заготовки и употребления „четверговой соли“. Свою позицию они аргументируют тем, что это якобы один из атрибутов христианской мистики, отвергаемый вследствие оскудения веры в чудеса. Здесь прослеживается явное непонимание того, что такое подлинная христианская мистика. Это тема отдельного разговора, но она точно не имеет никакого отношения к употреблению соли в „магических“ целях. В христианской жизни использование „четверговой соли“ недопустимо», — заключил священник.

В тему: Митрополит УПЦ рассказал, почему важно молиться за Церковь и Родину.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

06.11.20 09:34

Гражданская авиация в ходе конфликта в Карабахе

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
05.11.20 08:09

«Барселона» – «Динамо»: мечта, едва не ставшая явью

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины
06.11.20 01:46

С повышенными пенсиями, но без экологии: что известно о проекте бюджета Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса
06.11.20 09:34
1255
Последние новости
06.11.20 12:47

Публицист: Самая высокая инстанция – это сын Василия Стуса, а он поддержал Медведчука и назвал его реакцию адекватной
06.11.20 12:41

В Минздраве рассказали о «черных» зонах карантина в Украине
06.11.20 11:13

Стало известно, что нужно исключить из рациона при коронавирусе
06.11.20 11:11

Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
06.11.20 10:56

Украинцам поведали, будет ли девальвация гривны еще в этом году
06.11.20 10:52

В УПЦ объяснили, почему в Церкви нет места магии
06.11.20 10:44

Во время ремонта на одной из кировоградских шахт погиб рабочий
Фото и Видео
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Не успело, бл*дь? Главный «слуга народа» матерится прямо в сессионном зале
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
Потеря обоняния во время болезни COVID-19: врачи рассказали, хорошо это или плохо
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
На дороги Канады вышли очень необычные автобусы
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
Под Радой сцепились «слуги народа»
Под Радой сцепились «слуги народа»
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Американцы выбрали сенатором… трансгендера
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.