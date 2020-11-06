В Украине зафиксирована рекордная смертность от коронавируса

Главное: Коронавирус атакует Украину. Зафиксирован антирекорд смертности.
Детали: Ситуация с пандемией коронавируса в Украине продолжает усугубляться. Данные на пятницу, 6 ноября, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.
Отмечается, что за сутки в стране подтвердили еще 9 721 случай коронавируса (общее число зараженных с начала пандемии выросло до 440 188 человек).
Хуже всего дела обстоят в Киеве – тут 1 002 новых больных.
Также фиксируется такой прирост зараженных: в Харьковской области (801), а также в Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.
За сутки в Украине от заразы скончался 201 человек, что является новым антирекордом. С начала пандемии умерли уже 8 125 людей.
При этом победили болезнь 10 762 человека (всего - 195 544 человека).
Информируется также, что было проведено 80 082 теста (методом ПЦР – 50 506, методом ИФА – 29 576).
Сейчас борьбу с коронавирусом продолжают 244 644 человека.
В тему: 6 ноября 2020 года мы писали, что в Украине введут карантин выходного дня.