Заболеваемость коронавирусом к концу года: Шмыгаль назвал ужасающую цифру

Главное: До конца года число новых случаев коронавируса в день может достичь 20 тысяч. Об этом заявил Денис Шмыгаль.

Детали: Заболеваемость COVID-19 в Украине будет расти, в правительстве прогнозируют, что до конца ноября будет до 15 тысяч новых случаев в день. До конца года эта цифра может достичь 20 тысяч. Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, правительственные прогнозы показывают стремительный рост заболеваемости до конца года.

«Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч (новых случаев, — ред.) в день. Это уже не секрет, можно считать сегодняшние цифры... обычная математика без других мер показывает, что мы будем эти цифры иметь. До конца года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день», — добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что медицинская система Украины к этому готовится.

В тему: Минздрав Украины предлагает ввести в стране более строгий карантин. Могут быть введены ограничения по работе бассейнов, ТРЦ, спортзалов и других объектов.