Лига Европы: эксперты оценили шансы «Зари» обыграть греков

Главное: Сегодня «Заря» играет свой матч Лиги Европы. Соперником украинской команды будет АЕК.

Детали: В четверг, 5 ноября, на «Славутич-Арене» в Запорожье состоится матч третьего тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганская «Заря» примет АЕК (Афины). Появился прогноз на поединок.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill прогнозируют непростой поединок.

На победу украинской команды ставят 2,87 к 1, на ничью – 3,2 к 1, а на победу греков – 2,5 к 1.

Самым вероятным исходом матча называют ничью 1-1 (5,5 к 1).

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