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Новости > Лига чемпионов: «Динамо» в достойнейшем матче уступило на выезде «Барселоне»

Лига чемпионов: «Динамо» в достойнейшем матче уступило на выезде «Барселоне»

Абелардо
04.11.20 23:59
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Лига чемпионов: «Динамо» в достойнейшем матче уступило на выезде «Барселоне»

Главное: Киевское «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на выезде играло против испанской «Барселоны». Несмотря на все проблемы, «киевляне» играли достойно, но проиграли со счетом 1:2.

Детали: Сегодня, 4 ноября, киевское «Динамо» сыграло свой третий матч группового этапа Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу на выезде играли против каталонской «Барселоны».

В связи со многочисленными проблемами с составом киевлян, все эксперты соглашались с тем, что на «Камп Ноу» гостям будет очень тяжело. И по первым десяти минутам поединка сложилось впечатление, что может повториться вчерашний разгром «Шахтера». Уже на пятой минуте Попов неаккуратно принял на бедро в штрафной Месси, и судья указал на «точку». Сам пострадавший приговор реализовал уверенно. А на протяжении еще нескольких следующих минут «динамовцы» могли пропускать еще как минимум дважды.

Но дальше подопечные Луческу успокоились и, к удивлению всех, взяли мяч под свой контроль, заставив именитых каталонцев бегать в отборе. И до перерыва гости имели шикарный шанс для того, чтобы отыграться, но удар Буяльского потащил Тер Штеген.

В дебюте второго тайма мяч таки оказался в сетке ворот немецкого голкипера «Барсы», но судья взятие ворот отменил, поскольку за мгновение до этого мяч покинул пределы поля. Еще через несколько минут великолепный шанс был у Супряги, но он не смог переиграть голкипера в очной дуэли.

И все же на 65-й минуте киевляне пропустили второй мяч — точным ударом головой отличился Пике. Буквально сразу же гости могли один мяч отквитать, но теперь свой шанс не сумел реализовать Цыганков — снова великолепно сыграл Тер Штеген. Но на 75-й минуте гостям все же удалось забить. После прострела с левого фланга пробивал по воротам Вербич — Тер Штеген справился, но первым на добивании был Цыганков.

Увы, но до финального свистка счет на табло не изменился — победа «Барселоны» со счетом 2:1. В параллельном поединке «Ювентус» на выезде разгромил венгерский «Ференцварош» со счетом 4:1.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. «Барселона» — 3 игры / 9 очков;

2. «Ювентус» — 3 / 6;

3. «Динамо» — 3 / 1;

4. «Ференцварош» — 3 / 1.

В тему: Накануне донецкий «Шахтер» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов играл в Киеве с менхенгладбахской «Боруссией» и проиграл с разгромным счетом 0:6.

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Барселона, Динамо, ФК Динамо Киев

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