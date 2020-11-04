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Новости > Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры

Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры

Александра Кудрявцева
04.11.20 17:21
152
Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры

Главное: Непонимание сути и неуважение к своей вере приводит человека к отпадению и предательству Церкви.

Детали: Вера позволяет видеть мир без искажений. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Предательство проистекает из неуважения. Человек, не научившийся уважать свою веру, традиции, ближних, ничего хорошего для Церкви и людей сделать не может, он не в состоянии достойно рассказать о своей вере, неспособен вдохновить, не может быть истинным членом Церкви. Он лишь внушает другим отвращение и пренебрежение к Церкви, сеет смуту, борется с Истиной», — подчеркнул митрополит Антоний.

По его словам, вере нельзя научиться, «как алгебре или геометрии, да еще из-под палки».

«Вера — это свобода. К ней приходят с жаждой и охотой, а не силой. Вера — самое сильное и прекрасное средство, дающее людям возможность прямо смотреть на себя, других, Бога. Вера позволяет видеть мир без искажений. Лишь она делает человека лучше. В наше время человек, называющий себя верующим, может ничего толком о своей вере не знать. К сожалению, это явление распространенное, часто встречается среди людей разного возраста и разного „стажа“ хождения в храм. Одни скрывают это от самих себя, другие открыто наивно заблуждаются, а кто-то гордо делает безумные заявления. Отсутствие или недостаток знаний о собственной вере останавливает духовное развитие», — отметил владыка.

Управделами УПЦ напомнил, что отпадают от Церкви только по собственной воле.

«В Церкви Христовой нет лишних людей. Никто не выброшен за борт, поскольку во главе Ее не смертный, грешный человек, а Совершенный Кормчий. Творец заботится о каждом Своем творении, желая спасти и уберечь от зла. Заботой о чадах было и создание Богочеловеком Христом на земле Святой Церкви как спасительного корабля для всех Ее членов. И выпадают из него только по собственной воле», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Антоний объяснил, почему Господь никогда не творил чудеса ради чудес.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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