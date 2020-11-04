Шмыгаль обещает не вводить в Украине полный локдаун

Главное: Украина не будет идти по пути стран Европы, которые ввели полный локдаун. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

Детали: Украина не будет вводить полный локдаун страны, как это сделали в Европе. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, к жестким ограничениям могут прибегнуть, в зависимости от ситуации.

«Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун страны. Но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит Правительство прибегнуть к более жестким ограничениям», — сообщил он.

Он отметил, что Франция, Германия, Великобритания, Италия, Чехия закрылись на повторный локдаун, хотя имеют мощные медицинские системы и ресурсы.

В тему: Источники в Кабинете министров и Офисе президента сообщают, что уже с понедельника в Украине жестко усилят карантинные ограничения. Пока не понятно, в какой форме карантин будет протекать.

В Офисе президента Украины объяснили, что именно предусматривает ужесточение карантинных ограничений в стране.