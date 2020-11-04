В Кривом Роге ученик 4-го класса «заминировал» школу

Главное: В Кривом Роге четвероклассник решил оригинально сорвать уроки. Он сообщил в полицию о минировании школы.

Детали: В Кривом Роге ученик 4-го класса одной из школ Довгинцевского района «заминировал» школу и сорвал уроки. Шутника правоохранители установили быстро. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

3 ноября на линию «102» поступило сообщение о возможном взрыве в здании школы. На место происшествия прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи. В результате осмотра здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Правоохранители установили личность «минера». Им оказался ученик 4-го класса. Во время досмотра у него изъяли телефон, с которого поступило сообщение о минировании.

«По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. В отношении родителей правоохранителями будет составлен административный протокол по ст. 184 КУпАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)», — рассказали в полиции.

Правоохранители напомнили, что за подобные выходки детей к ответственности будут привлечены их родители.

В тему: В январе 2019 года в Кривом Роге «заминировали» сразу шесть школ.