Раскрыта тайна последней презентации Apple в этом году

Главное: Apple готовится к последней презентации в этом году. Стало известно, что на ней покажут.

Детали: Уже 10 ноября пройдет последняя в 2020 году презентации от компании Apple. Издание Bloomberg поведало, что на ней представят.

В сообщении отмечается: «Apple начнет переход на процессоры собственной разработки, основанные на ARM-архитектуре».

Также сообщается: «Первыми таки устройствами станут три лэптопа: 13-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новый 13-дюймовый MacBook Air. Кроме нового процессора ноутбуки не будут отличаться от аналогов на Intel».

Кроме этого информируют: «Процессоры собственной разработки Apple будут основаны на чипсете A14 Bionic, на котором построены новые iPhone и iPad Air».

Резюмируется: «В Купертино намерены внедрить платформу во все свои компьютеры до 2022 года».

В тему: 28 октября 2020 года мы писали, что для верующих с ІPhone создан цифровой помянник ΔΙΠΤΥΧ.