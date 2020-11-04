Раскрыта тайна последней презентации Apple в этом году

Главное: Apple готовится к последней презентации в этом году. Стало известно, что на ней покажут.
Детали: Уже 10 ноября пройдет последняя в 2020 году презентации от компании Apple. Издание Bloomberg поведало, что на ней представят.
В сообщении отмечается: «Apple начнет переход на процессоры собственной разработки, основанные на ARM-архитектуре».
Также сообщается: «Первыми таки устройствами станут три лэптопа: 13-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro, а также новый 13-дюймовый MacBook Air. Кроме нового процессора ноутбуки не будут отличаться от аналогов на Intel».
Кроме этого информируют: «Процессоры собственной разработки Apple будут основаны на чипсете A14 Bionic, на котором построены новые iPhone и iPad Air».
Резюмируется: «В Купертино намерены внедрить платформу во все свои компьютеры до 2022 года».
В тему: 28 октября 2020 года мы писали, что для верующих с ІPhone создан цифровой помянник ΔΙΠΤΥΧ.